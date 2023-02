Мелани Лински ответила на критику своей героини в сериале «Одни из нас»

Фанатам игры The Last Of Us не привыкать к фоновому ощущению тотального мискаста при просмотре проекта HBO «Одни из нас», и это легко понять, ведь они привыкли к совершенно другим воплощениям своих любимых персонажей, но среди негеймеров тоже есть критики. Например, недавно победительница первого сезона шоу «Топ-модель по-американски» Эдрианн Карри раскритиковала актрису Мелани Лински. По её мнению, лидер повстанцев Кэтлин выглядит слишком уж благополучно для нерасполагающих к тому условий.

Актриса нашла что ответить.

Я играю человека, который тщательно спланировал и осуществил свержение FEDRA. Я должна быть УМНОЙ, мэм. Мне не обязательно быть мускулистой. Для этого есть приспешники. Мелани Лински

Актриса добавила, что не вписываться в ожидания всегда было самой захватывающей частью её работы.

Премьеру пятой серии хоррора «Одни из нас» из-за трансляции Супербоула перенесли на пару дней, поэтому посмотреть её можно уже сегодня.