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Грибное королевство в опасности — Педро Паскаль представил постапокалиптический трейлер Mario Kart в стиле «Одни из нас»

Источник: NBC

Ну что ж, пришло время и нам рассказать об этом великом явлении — Педро Паскаль стал приглашённым ведущим скетч-шоу Saturday Night Live. В трейлере актёр отважно спасал мир от безобидного кликера, а в самом выпуске среди образов слишком заботливой мамы, вышедшего из комы пациента, итальянского официанта, обожаемого студентами преподавателя, любителя куриных крылышек и участника квиз шоу, сыграл Марио в постапокалиптическом трейлере Mario Kart, стилизованном под сериал HBO «Одни из нас».

По сюжету Грибное королевство в опасности, а принцессу Пич нужно спасти. Они с Марио отправляются в путь, встречают Гумбу, Луиджи и других персонажей игры. В трейлере высмеиваются всевозможные экранные клише, рецензии кинокритиков и попытка создателей проектов вписываться в дух времени.

На данный момент у ролика 8,6 млн просмотров на YouTube и, надо полагать, это не предел.

 
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