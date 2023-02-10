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Disney сокращает 7000 рабочих мест, чтобы сохранить $ 5,5 млрд

Источник: Disney

Боб Айгер вернулся в Disney, чтобы спасти душу компании, и решил не отказывать себе в радикальных решениях — с целью сокращения расходов под раздачу попадут 7000 рабочих мест. Это 3,2 % от общего персонала — на 1 октября 2022 года в Disney работало примерно 220 000 человек по всему миру. Этот и ещё ряд ходов позволят медиаконкламерату сохранить $ 5,5 млрд.

Прощальное слово оставленным без работы за Айгером не заржавеет.

Я испытываю огромное уважение и признательность за самоотверженность наших сотрудников по всему миру.

Финансовый директор Disney Кристин Маккарти рассказала аналитикам, что в течение следующих нескольких лет Disney будет сокращать расходы на неспортивный контент — таким образом, ежегодно планируется экономить $ 3 млрд. Маккарти добавила, что из $ 2,5 млрд расходов, не связанных с контентом, примерно половина уходит на маркетинг, 30% — на оплату труда, а 20% — на технологии, закупки и другие расходы.

Словом, Disney входит в режим экономии и ожидает, что всё не зря — точно они это узнают к концу 2024 года.

Ранее эксперты раскритиковали сделку Disney по покупке Fox, сказав, что это решение было принято для того, чтобы избавиться от конкурента.

Комментарии (5)

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Источник фотографий: Depositphotos

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