Приквел «Джона Уика» с Мэлом Гибсоном сменил место выхода

Торчащий в производстве уже несколько лет сериал «Отель „Континенталь“» наконец-то может порадовать кое-какими новостями. Во-первых, приквел знаменитой киносерии «Джон Уик» сменил кабельный канал Starz на потоковый сервис Peacock. Во-вторых, у криминальной экшен-драмы наконец-то появилась очень приблизительная дата выхода — премьера состоится в следующем году. И на том спасибо.

События разворачиваются в 1975 году в Нью-Йорке и рассказывают о юности Уинстона Скотта (Колин Вуделл) — в настоящем владельца знаменитого отеля в исполнении Иэна Макшейна. Это история о том, как предприимчивый Уинстон и его сообщники проложили себе путь в знаменитый «Континенталь».

В трёхсерийном мини-сериале также снимаются Мэл Гибсон, Хьюберт Понт-Дю Жур, Джессика Эллэйн, Мишель Прада, Нунг Кейт и Бен Робсон. Сценарий написали Грег Кулидж и Кирк Уорд (авторы «Уэйна»). Первый и третий эпизоды снял Альберт Хьюз («Книга Илая»); он также числится исполнительным продюсером вместе с режиссёром фильмов Чадом Стахелски, сценаристом киносерии Дереком Колстадом, Дэвидом Литчем и Киану Ривзом.