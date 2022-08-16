Это конец. Тизер «Лучше звоните Солу» прощается с сериалом

Если вы из тех, кто не спешит лихорадочно досматривать шестой сезон «Лучше звоните Солу», держите атмосферный тизер финала — тринадцатой серии шестого сезона под красноречивым названием Saul Gone. Эпизод вышел, завершив выстраивать мостик между приквелом и культовой криминальной драмой «Во все тяжкие» о подельниках Уолтере Уайте и Джесси Пинкмане. История Сола Гудмана (Боб Оденкёрк) рассказана во всей своей исчерпывающей полноте.

И на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes критики и зрители уже поставили заключительному сезону приквела свои оценки. Шестой сезон удостоился фирменного сертификата «свежести», получив 99% одобрения от первых и 94% положительных отзывов от вторых. Совершенно заслуженно.

И стильный минималистичный постер заключительной серии: