Они вернулись! Брайан Крэнстон и Аарон Пол за кадром «Лучше звоните Солу»

Разговоры о появлении главных героев «Во все тяжкие» Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана в финальном сезоне приквела «Лучше звоните Солу» ходили очень давно, а уже этой весной создатели обоих сериалов прозрачно намекали на то, что оно таки состоится. И вышедший 1 августа на канале AMC эпизод стал тому ярким подтверждением.

Культовые персонажи в исполнении Брайана Крэнстона и Аарона Пола засветились в одиннадцатой серии шестого сезона с красноречивым названием Breaking Bad. И в сети в честь этого знаменательного события появились закадровые снимки к свежему эпизоду — с соавтором сериалов Винсом Гиллиганом и исполнителем главной роли в приквеле Бобом Оденкёрком.