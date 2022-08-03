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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Они вернулись! Брайан Крэнстон и Аарон Пол за кадром «Лучше звоните Солу»

Разговоры о появлении главных героев «Во все тяжкие» Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана в финальном сезоне приквела «Лучше звоните Солу» ходили очень давно, а уже этой весной создатели обоих сериалов прозрачно намекали на то, что оно таки состоится. И вышедший 1 августа на канале AMC эпизод стал тому ярким подтверждением.

Промо-арт сериала «Лучше звоните Солу» Промо-арт сериала «Лучше звоните Солу»

Культовые персонажи в исполнении Брайана Крэнстона и Аарона Пола засветились в одиннадцатой серии шестого сезона с красноречивым названием Breaking Bad. И в сети в честь этого знаменательного события появились закадровые снимки к свежему эпизоду — с соавтором сериалов Винсом Гиллиганом и исполнителем главной роли в приквеле Бобом Оденкёрком.

Промо-арт сериала «Лучше звоните Солу» Промо-арт сериала «Лучше звоните Солу»
Теги
ГалереяЛучше звоните Солу
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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