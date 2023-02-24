Страшная жертва кордицепса на свежем постере триллера «Одни из нас»

Пока зрители дожидаются премьеры свежего — седьмого — эпизода триллера «Одни из нас», художники продолжают радовать аудиторию постапокалиптическими «красотами». Презентован свежий постер сериала — с одной из бесчисленных жертв взбесившегося грибка кордицепса. В отличие от своих собратьев по несчастью этот мутант по очевидной причине не слишком опасен для выживших.

В грядущем эпизоде, как прозрачно намекнул трейлер серии, особое внимание уделят прошлому Элли (Белла Рэмси), а флэшбеки докажут, что Джоэл (Педро Паскаль) был неправ, когда говорил, что девчонка понятия не имеет, что такое боль потери.