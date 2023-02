«Одни из нас» обошёл «Дом Дракона» по количеству просмотров на стриминге

«Грибной» постапокалипсис «Одни из нас» стартовал мощнее нестрадающего средневековья «Дома Дракона». По данным Nielsen, первую серию адаптации игры The Last of Us за период с 16 по 22 января смотрели 837 млн минут, а старт приквела «Игры престолов» в первую неделю после премьеры удерживал внимание зрителей 741 млн минут.

С момента выхода сериала «Одни из нас» аудитория проекта растёт с каждым эпизодом. Согласно подсчётам HBO, первые две серии набрали в среднем 21,3 млн зрителей на всех платформах.

Пока хоррор «Одни из нас» сталкивался с критикой, в основном, по двум причинам — сериал обвиняют в мискасте и третьем эпизоде.

Но по большей части отзывы положительные. Недавно Педро Паскаль представил трейлер Mario Kart в духе «Одних из нас» на SNL, а Белле Рэмси досталась менее весёлая, но куда более важная миссия по подготовке зрителей ко второму сезону.