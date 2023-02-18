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«Одни из нас» обошёл «Дом Дракона» по количеству просмотров на стриминге

Источник: HBO

«Грибной» постапокалипсис «Одни из нас» стартовал мощнее нестрадающего средневековья «Дома Дракона». По данным Nielsen, первую серию адаптации игры The Last of Us за период с 16 по 22 января смотрели 837 млн минут, а старт приквела «Игры престолов» в первую неделю после премьеры удерживал внимание зрителей 741 млн минут.

С момента выхода сериала «Одни из нас» аудитория проекта растёт с каждым эпизодом. Согласно подсчётам HBO, первые две серии набрали в среднем 21,3 млн зрителей на всех платформах.

Пока хоррор «Одни из нас» сталкивался с критикой, в основном, по двум причинам — сериал обвиняют в мискасте и третьем эпизоде.

Но по большей части отзывы положительные. Недавно Педро Паскаль представил трейлер Mario Kart в духе «Одних из нас» на SNL, а Белле Рэмси досталась менее весёлая, но куда более важная миссия по подготовке зрителей ко второму сезону.

Теги
Одни из нас
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