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Белла Рэмси о геях и трансах во втором сезоне «Одних из нас»: «Зрителям придётся привыкнуть»

Источник: HBO

Сладкий пирожочек Белла Рэмси, вопреки всему и всем отыгрывающая партию Элли в постапокалиптическом триллере «Одни из нас», предвкушает второй сезон экранизации одноимённой игры. Не в последнюю очередь потому, что недавно осознавшей свою небинарную природу актрисе предстоит с головой окунуться в ЛГБТ-контент, коим славится вторая игра.

Что до ожиданий зрителей и возможной критики, то Рэмси может только посочувствовать этим недалёким людям. Те, кто откажется смотреть продолжение сериала из-за повышенного уровня гейства, сами себя лишают удовольствия.

Им придётся к этому привыкнуть. Если не хотите смотреть сериал из-за сюжетов о геях или из-за персонажей-трансгендеров, это на вашей совести. Вы многое теряете.

Короче, не будьте как эти. Обязательно смотрите второй сезон и не смейте не получать от него удовольствия.

Теги
Одни из нас
Комментарии (7)

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