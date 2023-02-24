«Наследники» завершатся на четвёртом сезоне

Семейная драма о жизни сверхбогачей подходит к своему концу. Стартующий в марте на кабельном канале HBO четвёртый сезон «Наследников» станет для проекта заключительным. И это не прихоть вещателя, а решение создателя проекта Джесси Армстронга, который заодно выступает шоураннером и исполнительным продюсером проекта.

Армстронг заявил, что обдумывал концовку со времён работы над вторым сезоном, и считает, что затягивать с финалом не стоит. В общем, зрители могут не переживать — у сериала будет логичная, задуманная изначально концовка.

В сатирической драме о влиятельном нью-йоркском семействе Рой снимаются Джереми Стронг, Сара Снук, Киран Калкин, Мэттью Макфэдиен, Алан Рак, Николас Браун и Александр Скарсгард.