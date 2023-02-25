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Второй сезон «Ричера» готов — Алан Ричсон объявил о завершении съёмок (видео)

Прогресс налицо. В прошлом сентябре Алан Ричсон объявил о начале съёмок второго сезона «Ричера», опубликовав сообщение со скромной хлопушкой, легко умещавшейся в его руках. Но время шло, и съёмки подошли к своему завершающему этапу с внушительным прогрессом — хлопушка, подготовленная к анонсу завершения активного производства, едва умещается в кадре!

Исполнитель титульной партии официально объявил о завершении работы и заверил, что обещание они сдержали — второй сезон сериала по книжной серии Ли Чайлда переплюнет первый по качеству и масштабности.

Основой для продолжения послужил роман «Сплошные проблемы и неприятности» (Bad Luck and Trouble), где Ричер будет мстить тем, кто убивает его бывших сослуживцев.

В свежих эпизодах проекта Ника Санторы также снялись снимаются Мария Стэн, Серинда Свон, Фердинанд Кингсли, Рори Кокрейн, Доменик Ломбардоцци, Люк Билык, Дин Маккензи, Эдссон Моралес, Андрес Кольянтес, Шэннон Кук-Чун, Тай Виктор Олссон, Джош Блэкер и Аль Сапиенца.

Теги
ВидеоРичер
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Источник фотографий: Depositphotos

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