«Чужестранка» — всё. Съёмки финального сезона завершились (фото)

Съёмки восьмого сезона «Чужестранки» подошли к концу. В январе кабельный канал Starz объявил, что восьмая телеглава станет для сериала заключительной, а это значит, что завершились не просто съёмки сезона, но и сериала. По такому случаю исполнитель главной роли Сэм Хьюэн запостил у себя в соцсетях прощальное фото с площадки, где он позирует со своей неизменной партнёршей Катриной Балф и хлопушкой. Актёр поблагодарил всех по обе стороны камеры и традиционно сообщил, мол, ждёт не дождётся, когда зрители увидят новые эпизоды.

Но прежде поклонникам предстоит увидеть седьмой сезон фантастико-приключенческой драмы. Оный пока не обзавёлся конкретной датой выхода, но точно известно, что его премьера намечена на лето.