Ник Офферман появится в финальном сезоне «Академии Амбрелла»

Известный любитель пошуршать бородой в разгар апокалипсиса украсит собой каст четвёртого сезона «Академии Амбрелла». В заключительную телеглаву фантастической дамы записался Ник Офферман («Одни из нас»). А вместе с ним к актёрскому составу сериала присоединились Меган Маллалли («Уилл и Грейс») и Дэвид Кросс («Замедленное развитие»).

Офферман и Маллали — супруги в реальной жизни — сыграют семейную пару, преподающую в одном из колледжей Нью-Мексико. Кроссу досталась партия бизнесмена, всеми силами пытающегося наладить отношения со своей давно отдалившейся дочерью.

Шестисерийный финал адаптации одноимённого комикса Джерарда Уэя недавно ушёл в активное производство. За проект отвечает шоураннер Стив Блэкман. Основной каст неизменен — главные роли в проекте играют Эйдан Галлахер, Роберт Шиэн, Том Хоппер, Эмми Рэйвер Лэмпман, Дэвид Кастанеда, Джастин Х. Мин, Риту Арья, Колм Фиор и Эллиот Пейдж.