Финальный сезон «Академии Амбрелла» укоротили

Приключения волшебного трансгендера и компании окажутся куда короче, чем предполагалось. Шоураннер сериала «Академия Амбрелла» Стив Блэкман подтвердил в соцсетях информацию о том, что четвёртый сезон многосерийной фантастики будет состоять из шести эпизодов, но пообещал, что они будут великолепны.

В трёх предыдущих сезонах «Академии» было, к слову, по десять серий. Меж тем съёмки заключительных эпизодов стартовали почти полтора месяца назад, а премьера шестисерийного финала на Netflix ожидается не раньше второй половины следующего года.

В свободной адаптации одноимённого комикса Джерарда Уэя о приключениях супергеройской семейки Реджинальда Харгривза снимаются Эйдан Галлахер, Роберт Шиэн, Том Хоппер, Эмми Рэйвер Лэмпман, Дэвид Кастанеда, Джастин Х. Мин, Риту Арья, Колм Фиор и Эллиот Пейдж.