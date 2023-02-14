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Главные сказочники панк-рока Горшок и Князь на постере сериала «Король и Шут»

Через полторы недели состоится премьера сериала «Король и Шут», своим первым трейлером сумевшего убедить потенциальных зрителей в том, что затея может выгореть. Драма о становлении с элементами фэнтези стартует в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 2 марта. А сегодня проект обзавёлся основным постером — с главными героями истории Горшком (Константин Плотников) и Князем (Влад Коноплёв).

Постеры сериала «Король и Шут»

Срежиссировал многосерийный проект Рустам Мосафир («Скиф»). Сценарий подготовил Дмитрий Лемешев («Проект „Анна Николаевна“»). Вокалист и автор песен культовой группы Андрей Князев числится продюсером сериала.

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Источник фотографий: Depositphotos

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