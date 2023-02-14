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«Тед Лассо» возвращается с духоподъёмным тизером третьего сезона

Просто поверьте, что до премьеры третьего сезона «Теда Лассо» остаётся совсем немного времени — стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал тизер футбольной драмеди, сообщающий, что 12-серийное продолжение сериала стартует на цифровой платформе через месяц — 15 марта.

Тренер Тед Лассо и его сплочённая футбольная команда примут новый вызов — на этот раз лице своего бывшего коллеги Нейта. А Ребекке вновь придётся столкнуться лицом к лицу с бывшим мужем Рупертом.

В многосерийном зрительском любимчике от создателя Билла Лоуренса снимаются Джейсон Судейкис, Фил Данстер, Брендон Хант, Ханна Уэддингхэм, Джуно Темпл, Ник Мохаммед, Джереми Свифт и Бретт Голдстин.

Теги
ВидеоТед Лассо
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Источник фотографий: Depositphotos

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