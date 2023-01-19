Битва тренеров намечается в третьем сезоне «Теда Лассо» (первый кадр)

«Тед и Нейт: Противостояние». Финал второго сезона «Теда Лассо» чётко продемонстрировал, чего ждать от сезона третьего, и первый кадр продолжения эту истину подкрепляет. Нас ждёт конфликт, но зная тренера Лассо, рискнём предположить, что течение и последствия этого конфликта будут выбиваться из рамок привычного понимания слова «конфликт»

Вдобавок стала известна приблизительная дата выхода третьего сезона — свежие эпизоды начнут выходить весной.

К своим ролям в продолжении духоподъёмной футбольной драмеди вернутся Джейсон Судейкис, Фил Данстер, Брендон Хант, Ханна Уэддингхэм, Джуно Темпл, Ник Мохаммед, Джереми Свифт и Бретт Голдстин.