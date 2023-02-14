Танцуй, девочка, танцуй: «Уэнсдэй» — самый популярный новый сериал 2022 года

«Уэнсдэй», дебютное детище Тима Бёртона на сериальном поприще, как и большинство героев режиссёра, может похвастаться специфической судьбой: внешне странное, несуразное и не от мира сего, оно тем не менее жадно цепляется за зрительское внимание и неумолимо ползёт к вершинам топов, несмотря на временные неудачи. Уступив пальму первенства по зрительским просмотрам на родном Netflix четвёртому сезону «Очень странных дел», девочка по имени Среда затем обломалась на «Золотом глобусе 2023». Но теперь дочь семейки Аддамс получила заслуженное признание: «Уэнсдэй» стал самым популярным новым сериалом 2022 года по данным компании Samba TV

Точные цифры не называются, но известно, что «Уэнсдэй» играла в долгую. Обычно новые проекты привлекают подавляющее количество аудитории за 15 дней после премьеры, после чего рост закономерно замедляется. На данном отрезке сериал Бёртона обошёл «Дом Дракона» от HBO — приквел культовой фэнтезийной саги «Игра престолов» изначально посмотрело больше человек. Но за 40 дней «Уэнсдэй» наверстала упущенное, став самой популярной премьерой на стриминговых сервисах в 2022 году. Во многом данный успех связывают с тем, что сериал завирусился в социальных сетях, привлекая молодежь. Скажите спасибо танцевальным па главной героини.

С другой стороны, аналитики не исключают, что подобный всплеск интереса — не что иное, как агония стримингов. Обилие контента от видеосервисов становится чрезмерным: зрители оформляют подписку на какой-то из них, ради одного-единственного сериала, а после отписываются и переходят на следующую платформу — также на время. В относительной безопасности разве что Netflix и Disney+, подписчики которых не спешат десантироваться с тонущего корабля.