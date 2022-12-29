«Очень странные дела» против «Уэнсдэй»: топ самых популярных сериалов Netflix

Не успели зрители всего мира толком переварить топ самых популярных фильмов, а Netflix уже приготовил новый список. На этот раз стриминговый сервис назвал десятку самых популярных сериалов на платформе за уходящий 2022 год. Подсчёт, как и раньше, вёлся по суммарному количеству часов просмотра за первые четыре недели.

Несмотря на бешеную популярность и всенародную любовь, хит Тима Бёртона «Уэнсдэй» уступил четвёртому сезону «Очень странных дел»: на готичную девочку из семейки Аддамс зрители любовались 1,23 млрд часов, а на гоп-компанию во главе с Одиннадцатой — 1,35 млрд часов.

Топ самых популярных англоязычных сериалов Netflix:

Несмотря на успех «Уэнсдэй», сериал о похождениях странных подростков в академии Невермор до сих пор не продлён на второй сезон. Возможно, руководство Netflix до глубины души огорчено недостаточной инклюзивностью и ищет способы надавить на матёрого режиссёра, чтобы пропихнуть повесточку.