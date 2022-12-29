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«Очень странные дела» против «Уэнсдэй»: топ самых популярных сериалов Netflix

Источник: Netflix

Не успели зрители всего мира толком переварить топ самых популярных фильмов, а Netflix уже приготовил новый список. На этот раз стриминговый сервис назвал десятку самых популярных сериалов на платформе за уходящий 2022 год. Подсчёт, как и раньше, вёлся по суммарному количеству часов просмотра за первые четыре недели.

Несмотря на бешеную популярность и всенародную любовь, хит Тима Бёртона «Уэнсдэй» уступил четвёртому сезону «Очень странных дел»: на готичную девочку из семейки Аддамс зрители любовались 1,23 млрд часов, а на гоп-компанию во главе с Одиннадцатой — 1,35 млрд часов.

Топ самых популярных англоязычных сериалов Netflix:

  1. «Очень странные дела»;
  2. «Уэнсдэй»;
  3. «Монстр: История Джеффри Дамера»;
  4. «Бриджертоны»;
  5. «Изобретая Анну»;
  6. «Озарк»;
  7. «Наблюдатель»;
  8. «Песочный человек»;
  9. «Академия Амбрелла»;
  10. «Виргин Ривер».

Несмотря на успех «Уэнсдэй», сериал о похождениях странных подростков в академии Невермор до сих пор не продлён на второй сезон. Возможно, руководство Netflix до глубины души огорчено недостаточной инклюзивностью и ищет способы надавить на матёрого режиссёра, чтобы пропихнуть повесточку.

Теги
УэнсдэйОчень странные дела
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