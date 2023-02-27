Том Хиддлстон снимется в продолжении шпионской драмы «Ночной администратор»

Сериал «Ночной администратор», о котором в последний раз было слышно лет пять назад, внезапно подаёт ощутимые признаки жизни. Портал Deadline эксклюзивно сообщает, что проект ушёл с AMC на Amazon, который совместно с BBC разрабатывает второй и третий сезоны шпионской драмы по роману Джона Ле Карре.

Исполнитель главной роли Том Хиддлстон тоже в деле — он вернётся к партии бывшего военного Джонатана Пайна, которого в первом сезоне завербовала британская разведка в рамках международной спецоперации по поимке крупного торговца оружием Ричарда Ропера.

Сценарист первого сезона Дэвид Фарр вернётся к своим обязанностям во втором. Съёмки продолжения стартуют в этом году и будут проходить в Лондоне и Южной Америке.