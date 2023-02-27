Трейлер «Теда Лассо» хвастается яркими моментами третьего сезона

Высшая похвала от Роя Кента и прочие удивительные события ждут знаменитую футбольную команду под руководством неунывающего тренера. Стриминговый сервис Apple TV+ показал трейлер третьего сезона спортивной драмы «Тед Лассо», обещающий много всего интересного.
Свежие эпизоды духоподъёмной истории о силе веры, добра и товарищества начнут выходить 15 марта.
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В многосерийном проекте Билла Лоуренса («Клиника») снимаются Джейсон Судейкис, Фил Данстер, Брендон Хант, Ханна Уэддингхэм, Джуно Темпл, Ник Мохаммед, Джереми Свифт и Бретт Голдстин.
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