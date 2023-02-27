Первый взгляд на Приянку Чопру и Ричарда Мэддена в сериале братьев Руссо «Цитадель» (фото)

Масштабный многосерийный проект братьев Руссо «Цитадель» так долго находится в производстве, что многие успели о нём позабыть. Дабы исправить эту ситуацию, видеосервис Amazon обнародовал первые официальные кадры из амбициозной премьеры, заодно объявив, что первые два эпизода выйдут на платформе 28 апреля.

Фантастический шпионский триллер, из которого хотят сварганить целый франчайз, расскажет историю чудом выживших элитных агентов Мэйсона Кейна (Мэдден) и Нади Сингх (Чопра), которые пытаются восстановить свою память, стёртую после того, как распалась их независимая международная шпионская организация «Цитадель».

В сериале также снимаются Лесли Мэнвилл, Стэнли Туччи, Никки Амука-Бёрд, Тимоти Басфилд и Роланд Мёллер. Шоураннерами, сценаристами и исполнительными продюсерами выступают соавторы экшен-триллера «Миссия: Невыполнима 4» Джош Аппелбаум и Андре Немец, а также сценаристы кинокомикса «Веном» Джефф Пинкнер и Скотт Розенберг.