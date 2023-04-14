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Афрославяне и прочие диковинки в трейлере третьего сезона «Великой»

В альтернативной Российской империи всё по-старому. Молодая венценосная чета Екатерины II и Петра III не оставляет попыток примириться, впрочем, и против дворцовой междоусобицы ничего не имеет. В сети появился трейлер третьего сезона антиисторической сатиры «Великая» с Эль Фаннинг и Николасом Холтом в главных ролях.

Свежие эпизоды безумия с афрокрестьянами, индусом графом Орловым, медведями и настойками на плаценте начнут выходить на цифровой платформе Hulu 12 мая.

Шоураннер Тони Макнамара («Фаворитка») отвечает за проект, в котором числится также исполнительным продюсером.

Постер с актуальной датой премьеры:

Постеры сериала «Великая»
Теги
ВидеоВеликая
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Источник фотографий: Depositphotos

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