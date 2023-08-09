Фанаты поймали на лжи создателя «Ведьмака» — он не знаком с первоисточником

Все уже давно заметили, как вольно создатели «Ведьмака» обращаются с первоисточником Сапковского, порой откровенно игнорируя его. После очередной лажи, на сей раз с третьим сезоном, фанатская душа не выдержала и потребовала ответа от сценаристов. А Хавьер Грильо-Марксуа имел неосторожность вступить в дискуссию.

Чтобы доказать, как хорошо он знаком с первоисточником, сценарист рассказал, что в изначальной версии шестого эпизода третьего сезона в точности воссоздавалась сцена из книги с участием Геральта и Дийкстры — один мочится в растение, а второй в это время наставляет на него нож. Вот только в книге такого момента не было. Вдобавок Грильо-Марксуа ошибся в написании имени Сигизмунда Дийкстры. Словом, попал так попал.

Всё закончилось предсказуемо. Не найдясь, что ответить, сценарист просто стал банить всех без разбора, а самых умных — в первую очередь.

Хорошо, что у Лорен Хиссрик всё идёт по плану, а Генри Кавиллу больше не придётся иметь дел с этими людьми.