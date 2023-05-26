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«Ведьмак» продлён на пятый сезон

Источник: Netflix

Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич не лукавила, когда говорила, что с «Ведьмака» они так быстро не слезут. Это подтверждает другой участник творческой команды сериала — директор по кастингу Софи Холланд, сообщившая, что пятый сезон у фэнтези точно будет. Они к нему уже, между прочим, готовятся.

Снимать, по словам Холланд, будут без длительных перерывов в режиме «один за другим».

Мы вот-вот начнём съёмки четвёртого сезона с Лиамом Хемсвортом. Потому будет короткий перерыв, после которого мы сразу же возьмёмся за съёмки пятого сезона.

На просьбу прокомментировать уход из проекта исполнителя главной роли Генри Кавилла директор по кастингу ответила уклончиво:

Пожалуй, этот момент я комментировать не буду. Я бы рада, но не буду. Я с искренним нетерпением дожидаюсь момента, когда увижу Лиама в этой роли. У него большая фанбаза. Четвёртый сезон станет хорошим сочетанием новых и уже знакомых нам персонажей.

К слову, слухи о предварительном продлении своеобразной адаптации книг Анджея Сапковского на пятый сезон ходили уже несколько месяцев, как и разговоры о том, что дальше пятого дело не пойдёт. Стриминговый сервис Netflix пока не комментировал ни один из этих инсайдов.

Теги
Ведьмак
Комментарии (2)

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