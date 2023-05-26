Дольф Лундгрен сыграет в спин-оффе «Ведьмака» про банду Крыс

В конце прошлого года вселенная сериального «Ведьмака» приросла спин-оффом о банде Крыс. И проект, между прочим, уже находится в активном производстве — съёмки идут в Южной Африке. Куда вместе с остальными участниками творческой команды отправился Дольф Лундгрен. Да, он записался в актёрский состав сериала, где, по неподтверждённой пока информации, сыграет добрейшей души человека — Лео Бонарта.

О кастинге сообщил верный своему делу портал Redanian Intelligence. Он же представил всем интересующимся основной каст. Вот, можете полюбоваться на малолетних разбойников, которых в будущем ждёт тёплая встреча с этим самым Бонартом. Слева направо: Бен Рэдклифф (лидер банды Гиселер), Кристелль Элвин (Мистле), Фабиан Маккалум (Кайлей), Эгги К. Адамс (Искра), Джульетт Александра (Рееф) и Коннор Кроуфорд (Ассе).

В какой-то момент к банде под прозвищем Фалька должна примкнуть беглянка Цири (Фрейя Аллан). Вместе они и будут разбойничать, пока не случится неизбежное. Синопсис спин-оффа сообщает, что в первом сезоне речь пойдёт о том, как шестеро юных разбойников провернут величайшее в истории своей банды ограбление, а мишенью станет самая опасная криминальная группировка в королевстве.