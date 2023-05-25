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Только голос. Педро Паскаль подтвердил, что не присутствует на съёмках «Мандалорца»

Источник: Disney+

Пытаясь выяснить, кто засел в броне Мандалорца на этот раз, Педро Паскаль или его дублёры, фандом актёра любит играть в игру «Угадай, кто?». В своём мастерстве самые преданные поклонники преисполнились до такой степени, что, как им кажется, уже способны различать по языку тела.

Но теперь, возможно, игра себя исчерпала. Для тех, кому надоела эта проклятая неизвестность, включая The Hollywood Reporter, Паскаль подтвердил, что сейчас он во многом только голос проекта. В «Мандалорце» за физическое воплощение главного (хотя после третьего сезона это ещё как посмотреть) героя отвечают Брендан Уэйн и Латиф Кроудер. Педро Паскаль появляется на съёмочной площадке, если Мандо предстоит снять шлем, чего с финала второго сезона не бывало.

Тем не менее на старте проекта актёр регулярно присутствовал на съёмочной площадке.

Большую часть времени я находился в костюме. И, честно говоря, моё тело было не готово выполнять подобную задачу в течение, скажем, четырёх месяцев. Но я пробыл в нём достаточно долго.

 
Педро Паскаль

Отсутствие на съёмках «Мандалорца» даёт актёру возможность сниматься в других проектах. Среди ближайших премьер — фильм «Странный образ жизни», релиз которого уже завтра, а осенью с участием Педро Паскаля выйдет комедийный триллер Итана Коэна Drive-Away Dolls.

Теги
Мандалорец
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