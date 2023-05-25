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СЕРИАЛЫ
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Пионер-вампир возвращается во втором сезоне ужастика «Пищеблок»

Это как если бы «Блэйд» неосторожно засмотрелся на «Очень странные дела» — в общем, порочная связь. Создатели сериала об ужасах советского детства продолжают рассказывать свои удивительные истории во втором сезоне вампирского кошмарика «Пищеблок». Вот вам тизер, не благодарите. Потому что благодарить там не за что.

Грандиозное возвращение обернувшегося вампиром Валерки (Пётр Натаров), который борется со своей кровососущей природой, состоится этим летом на «Кинопоиске».

События второго сезона разворачиваются в 1983-м, спустя три года после жутких событий, творившихся в лагере «Буревестник» в первом сезоне. За сценарий отвечает Сергей Калужанов («Мажор»), а за режиссуру — Эдуард Бордуков.

И постер на сдачу:

Постеры сериала «Пищеблок»
Теги
ВидеоПищеблок
Комментарии (3)

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