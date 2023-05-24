Шоураннер «Ведьмака» не захотела завершать сериал после ухода Генри Кавилла

Понимаете, без прежнего исполнителя главной роли «Ведьмак» как-нибудь обойдётся, а вот без продолжения истории от мастеров сценарного дела — нет. Примерно так рассуждает шоураннер проекта Лорен Шмидт Хиссрич, в свежем интервью рассказавшая, почему творческая команда решила не закругляться после решения Генри Кавилла покинуть сериал.

Генри решил двигаться дальше. И, думаю, каждый из нас по-своему скорбел об этом его решении. Перед нами стоял выбор: смириться с уходом Геральта или завершить сериал. Но нам не хотелось завершать. Нам ещё столько всего предстоит рассказать. При этом заменив Геральта на другого ведьмака, мы бы совсем ушли от сюжета книг. Не думаю, что кому-либо хотелось подобного.

Поэтому Кавиллу оперативно подыскали замену в лице Лиама Хемсворта, и шоураннер в восторге от перспективы продолжать свои труды по закапыванию литературного первоисточника на недоступную глубину.

Мы все очень рады кастингу Лиама, которому, конечно, предстоит очень много работы, чтобы дотянуться до столь высоко задранной планки, но он полон энергии и энтузиазма справиться с этой задачей. Само собой, для нас это новая глава. И много всего предстоит сделать. Но мы любим свою работу и намерены её продолжать.

Главное, чтобы Netflix, зорко следящий за рейтингами, оставался с этими замечательными людьми на одной волне. Иначе на одном энтузиазме и любви дальше четвёртого сезона не уедешь.