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Магия в третьем сезоне «Ведьмака» получила элементы индийского танца

Источник: Netflix

Уровень трэша в прогрессивной версии «Ведьмака» уверенно растёт. Творческая команда сериала продолжает «совершенствовать» мир романов Сапковского своими смелыми, нетривиальными решениями. По словам исполнительницы партии Йеннифэр Ани Чалотры, в третьем сезоне адаптации будет очень много магии, для визуализации которой прибегли к движениям из индийских танцев.

Мы очень многого не знали об экранной Йеннифэр.

В этом сезоне у нас очень много магии, и я в восторге, потому что в предыдущих двух её не так уж и много. А ещё движения для магических заклинаний Йеннифэр эволюционировали. Мы привнесли в них много движений из индийских танцев, потому что в магии нам хотелось больше конкретики. Мы изучали разные возможности придать магии больше индивидуальности.

В альтернативной реальности Netflix не только у актрисы, но и у её героини из «Ведьмака» родовые корни находятся в Индии. Настало время подробнее изучить карту Континента.

Теги
Ведьмак
Комментарии (6)

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