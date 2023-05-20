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Ник Фьюри и Мария Хилл на свежих кадрах «Секретного вторжения»

Многосерйный кроссовер, который попытается вернуть зрителей в атмосферу «Первого мстителя» (или как минимум подобную ей) приближается к своей премьере. И в ближайшие месяц стриминговый сервис Disney+ будет всё чаще напоминать о близящемся старте «Секретного вторжения». А пока обходимся скромным эксклюзивами порталов, поддерживающих промо-камапнию проекта.

В сети появились свежие кадры из шпионского триллера — один от Total Film, второй — от People. На первом кадре Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) в одиночестве, на втором к нему присоединились подчинённая Мария Хилл (Коби Смолдерс) и союзник-скрулл Талос (Бен Мендельсон). Как нынче сотрудничают эти персонажи, начнём узнавать с 21 июня.

Кадры из сериала «Секретное вторжение» Кадры из сериала «Секретное вторжение»
Теги
ГалереяСекретное вторжение
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Источник фотографий: Depositphotos

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