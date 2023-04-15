Эмилия Кларк, Сэмюэл Л. Джексон и остальные фигуранты «Секретного вторжения» на свежем промо-арте

Многосерийный марвеловский сериал-кроссовер «Секретное вторжение», который позиционируют как очень мощное по своей масштабности событие в MCU, продемонстрировал свой свежий промо-арт с ключевыми игроками больших шпионских игр.

На плакатах разместились Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), Г'ия (Эмилия Кларк), Талос (Бен Мендельсон) и Джеймс «Воитель» Роудс (Дон Чидл). Ну и кому из них тут можно доверять? Выяснять начнём 21 июня.

Сериал, снятый Томасом Безучей и Али Селимом по сценарию Кайла Брэдстрита («Мистер Робот»), расскажет о тайном масштабном внедрении скруллов в супергеройские организации Земли.