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Эмилия Кларк, Сэмюэл Л. Джексон и остальные фигуранты «Секретного вторжения» на свежем промо-арте

Многосерийный марвеловский сериал-кроссовер «Секретное вторжение», который позиционируют как очень мощное по своей масштабности событие в MCU, продемонстрировал свой свежий промо-арт с ключевыми игроками больших шпионских игр.

На плакатах разместились Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), Г'ия (Эмилия Кларк), Талос (Бен Мендельсон) и Джеймс «Воитель» Роудс (Дон Чидл). Ну и кому из них тут можно доверять? Выяснять начнём 21 июня.

Промо-арт сериала «Секретное вторжение» Промо-арт сериала «Секретное вторжение» Промо-арт сериала «Секретное вторжение» Промо-арт сериала «Секретное вторжение»

Сериал, снятый Томасом Безучей и Али Селимом по сценарию Кайла Брэдстрита («Мистер Робот»), расскажет о тайном масштабном внедрении скруллов в супергеройские организации Земли.

Теги
ГалереяСекретное вторжение
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Источник фотографий: Depositphotos

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