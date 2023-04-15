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Сообщники Вуди Харрельсон и Джастин Теру на постере «Сантехников Белого дома»

Готовы провалить любое, даже самое ответственное задание правительства. Кабельный канал HBO опубликовал официальный постер комедийного мини-сериала «Сантехники Белого дома». В ролях тех самых «сантехников» — Вуди Харрельсон и Джастин Теру. Премьера состоится 1 мая.

Нас ждёт адаптация событий вокруг знаменитого Уотергейтского скандала. Говард Хант (Харрельсон) и Джордж Гордон Лидди (Теру) — люди из окружения Ричарда Никсона, которым поручено установить прослушку в штабе его соперника для сбора компромата, чтобы гарантировать действующему президенту победу на грядущих выборах. Но Хант с Лидди сработали настолько «блестяще», что завершилось отставкой Никсона.

Постеры сериала «Сантехники Белого дома»

За мини-сериал отвечает Дэвид Мэндел («Вице-президент»). В остальных ролях задействованы Лина Хиди, Донал Глисон, Кирнан Шипка, Айк Баринхолц, Юл Васкес, Дэвид Крумхольтц, Рич Соммер, Ким Котс, Лиам Джеймс, Кэтлин Тёрнер и Джуди Грир.

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Источник фотографий: Depositphotos

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