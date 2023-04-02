Миссия невыполнима — Вуди Харрельсон и Джастин Теру в трейлере комедии «Сантехники Белого дома»

Самые настоящие мастера по утечкам покажут себя в деле. Кабельный канал HBO опубликовал полноценный трейлер комедии «Сантехники Белого дома» с Вуди Харрельсоном, Джастином Теру и Линой Хиди. Многообещающая премьера состоится 1 мая.

Главные герои истрии — Говард Хант (Харрельсон) и Джордж Гордон Лидди (Теру) из окружения Ричарда Никсона. Именно им поручили установить прослушку в штабе соперника Никсона для сбора компромата, дабы обеспечить действующему президенту победу на грядущих выборах. Но Хант с Лидди сработали настолько «блестяще», что завершилось всё знаменитым Уотергейтским скандалом и отставкой Никсона.

За мини-сериал отвечает Дэвид Мэндел («Вице-президент»). В актёрском составе также значатся Донал Глисон, Кирнан Шипка, Айк Баринхолц, Юл Васкес, Дэвид Крумхольтц, Рич Соммер, Ким Котс, Лиам Джеймс, Кэтлин Тёрнер и Джуди Грир.