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Вуди Харрельсон и Джастин Теру готовят свою провальную миссию в тизере «Сантехников Белого дома»

Их убедительно попросили не провалить свою сверхсекретную и крайне ответственную миссию, но именно это они и сделали. Кабельный канал HBO опубликовал тизер мини-сериала «Сантехники Белого дома» с Вуди Харрельсоном, Джастином Теру и Линой Хиди. Не лишённая юмора политическая драма пока не обзавелась точной датой выхода, но уже известно, что премьера состоится с марте 2023-го.

В центре снимания окажутся Говард Хант (Харрельсон) и Джордж Гордон Лидди (Теру) из окружения Ричарда Никсона. Именно им поручили установить прослушку в штабе соперника Никсона для сбора компромата, дабы обеспечить действующему президенту победу на грядущих выборах. Но Хант с Лидди сработали настолько «блестяще», что завершилось всё знаменитым Уотергейтским скандалом и отставкой Никсона.

В пятисерийном проекте Дэвида Мэндела («Вице-президент») также снимаются Донал Глисон, Кирнан Шипка, Айк Баринхолц, Юл Васкес, Дэвид Крумхольтц, Рич Соммер, Ким Котс, Лиам Джеймс, Кэтлин Тёрнер и Джуди Грир.

Теги
ВидеоСантехники Белого дома
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Источник фотографий: Depositphotos

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