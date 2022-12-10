Неузнаваемая Дафни Кин в образе ситха на съёмках триллера «Звёздные войны: Аколит» (фото)

В начале ноября в Великобритании стартовали съёмки мистического триллера «Звёздные войны: Аколит», и фотоохотники наконец-то сумели застукать на локации кое-кого из действующих лиц многосерийного проекта, включая неузнаваемую в гриме ситха Дафни Кин (на третьем фото). Также на площадке отметились приодетые джедаями Ли Джон Джэ и Дин-Чарльз Чапман, а ещё неопознанные персонажи, включая вуки с сумочкой.

Руководит процессом шоураннер Лесли Хэдланд.

За кадром покуда остаются Амандла Стенберг, Мэнни Хасинто, Джоди Тёрнер-Смит, Ребекка Хендерсон, Чарли Барнетт, Керри-Энн Мосс и Маргарита Левиева.

«Аколит» станет первым экранным проектом, чьи события развернутся в эпоху Расцвета Республики, за несколько сотен лет до временной линии Саги Скайуокеров. Но времена относительного мира и процветания подходят к концу — где-то в тенях просыпается зло, которое станет причиной падения Ордена джедаев.