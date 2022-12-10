Джим Парсонс до сих пор не жалеет о решении уйти из «Теории большого взрыва»

Исполнитель роли Шелдона Купера продолжает сыпать соль на рану поклонникам «Теории большого взрыва», надеявшимся хотя бы на то, что Джим Парсонс скучает по тем славным временам и не прочь в ближайшем будущем поучаствовать в каком-нибудь мероприятии по воссоединению каста. Тем более что всякие спецэпизоды на эту тему — далеко нередки в современной кино- и телеиндустрии.

Но не похоже, чтобы актёр особенно скучал по проекту, которому отдал 12 лет жизни. Если его коллеги и выказывали сожаления по поводу завершения истории о знаменитых экранных гиках, Парсонса на всякие воссоединения не тянет. По крайней мере, пока. О чём он и намекнул в свежем интервью Washington Post.

Я определённо нахожусь в мире со своим решением. Сейчас даже больше, чем когда-либо. Все 12 лет в «Теории» я воспринимаю как восхитительное время, время процветания в творческом плане. Я не испытываю никаких сожалений о том, как всё сложилось с сериалом. И я действительно наслаждаюсь своей сегодняшней жизнью, в полной мере осознавая, насколько я счастливый человек.

Пожалуй, не все его коллеги по культовому ситкому могут заявить подобное с чистым сердцем. Джони Галеки и Кейли Куоко так и вовсе расстроились, что им уход Парсонса и завершение сериала озвучили как свершившийся факт, и не подумав вынести его на обсуждение.