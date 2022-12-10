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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Джим Парсонс до сих пор не жалеет о решении уйти из «Теории большого взрыва»

Источник: CBS

Исполнитель роли Шелдона Купера продолжает сыпать соль на рану поклонникам «Теории большого взрыва», надеявшимся хотя бы на то, что Джим Парсонс скучает по тем славным временам и не прочь в ближайшем будущем поучаствовать в каком-нибудь мероприятии по воссоединению каста. Тем более что всякие спецэпизоды на эту тему — далеко нередки в современной кино- и телеиндустрии.

Но не похоже, чтобы актёр особенно скучал по проекту, которому отдал 12 лет жизни. Если его коллеги и выказывали сожаления по поводу завершения истории о знаменитых экранных гиках, Парсонса на всякие воссоединения не тянет. По крайней мере, пока. О чём он и намекнул в свежем интервью Washington Post.

Я определённо нахожусь в мире со своим решением. Сейчас даже больше, чем когда-либо. Все 12 лет в «Теории» я воспринимаю как восхитительное время, время процветания в творческом плане. Я не испытываю никаких сожалений о том, как всё сложилось с сериалом. И я действительно наслаждаюсь своей сегодняшней жизнью, в полной мере осознавая, насколько я счастливый человек.

Пожалуй, не все его коллеги по культовому ситкому могут заявить подобное с чистым сердцем. Джони Галеки и Кейли Куоко так и вовсе расстроились, что им уход Парсонса и завершение сериала озвучили как свершившийся факт, и не подумав вынести его на обсуждение.

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