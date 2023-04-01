Стимпанк от Дженнди Тартаковски — вышел трейлер «Единорога: Вечных воинов»

Кабельный канал Adult Swim продолжает своё плодотворное сотрудничество с мастером анимации Дженнди Тартаковски («Самурай Джек», «Первобытный»). В сети появился трейлер его нового проекта — фэнтезийного стимпанка под названием «Единорог: Вечные воины». Дата премьеры у мультсериала тоже есть — 4 мая.

В центре истории — команда древних героев, защищающих ото зла мир людей, где во все времена единороги символизировали добродетель на страже сил света. Из-за слишком раннего пробуждения герои оказываются в телах подростков, потому тысячелетняя память о себе и истории единорогов утеряна, а их магические способности ослаблены. Но зло не дремлет, и с ним придётся вступить в бой, попутно справляясь с курьёзными ситуациями и типичными проблемами всех подростков.