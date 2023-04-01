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Тизер «Майянцев» спойлерит финал пятого сезона

Мир «Сынов анархии» жесток, а главный герой их спин-оффа грозит повторить судьбу протагониста оригинального сериала. В сети появился тизер пятого — заключительного — сезона «Майянцев», прозрачно намекающий, что Эзекиэль Рейес держит путь прямиком в пропасть. Финальные эпизоды сериала начнут выходить 24 мая.

Нынче Эз Рейес (Джей Ди Пардо) возглавляет байкерский клуб «Майянцы», который в последнем сезоне схлестнётся со своими противниками из калифорнийских «Сынов анархии». Со старшим братом Энджелом (Майкл Ирби) отношения у Эза очень непростые, но их отец Фелипе (Эдвард Джеймс Олмос) предпринимает отчаянные попытки примирить сыновей, пока не поздно.

Теги
ВидеоМайянцы
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