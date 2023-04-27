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Цири, Геральт и Йеннифер на свежих кадрах третьего сезона «Ведьмака»

Вдогонку постеру и тизеру продолжения смутного фэнтези в сети появились кадры из третьего сезона «Ведьмака», тоже сосредоточенные на главном трио встревоженных своей дальнейшей судьбой персонажей. На фото — Геральт (Генри Кавилл) в двух своих агрегатных состояниях, а также посветлевшая Йеннифер (Аня Чалотра) и заметно сдавшая Цири (Фрейя Аллан).

Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак»

Напомним, что торжественные проводы главного ведьмака в его нынешней ипостаси растянутся на месяц. Стриминговый сервис Netflix выпустит третий сезон творения Лорен Шмидт Хиссрич в двух частях. Первая выйдет 29 июня, а вторая — 27 июля.

Теги
ГалереяВедьмак
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