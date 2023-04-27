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Шути Гатва покидает ТАРДИС на новых фото со съёмок «Доктора Кто»

Источник: BBC One

Вслед за Дэвидом Теннантом в ТАРДИС появились новые фото со съёмок «Доктора Кто» с Пятнадцатым Доктором и его машиной времени — Шути Гатва выбегает из космического корабля в виде полицейской телефонной будки образца 1963 года, видимо, чтобы в очередной раз спасти человечество или даже Вселенную. Одного из злодеев грядущих эпизодов сериала исполнит Джинкс Монсун.

Промо-арт сериала «Доктор Кто» Промо-арт сериала «Доктор Кто» Промо-арт сериала «Доктор Кто» Промо-арт сериала «Доктор Кто»

Спецвыпуски с Четырнадцатым Доктором Дэвидом Теннантом выйдут в ноябре, а с Пятнадцатым Доктором Шути Гатвой — в декабре.

Помимо съёмок продолжения «Доктора Кто», ведётся работа над серией спин-оффов, один из которых будет посвящён организации ЮНИТ и её главе Кейт Стюарт (Джемма Редгрейв).

Теги
Доктор Кто
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