 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Мэтт Деймон и Педро Паскаль сыграли в роуд-муви Итана Коэна «Пустая трата времени» — Элизабет Олсен не понимает, почему должна сама исполнять трюки в Marvel Убойный мир «Джона Уика» приветствует гостей в «Отеле „Континенталь“» (тизер) Клинт Иствуд выбрал Николаса Холта и Тони Коллетт для съёмок в своём финальном фильме Комиксы на русском: обзор «Черепашек-ниндзя: Горы трупов» от «Комильфо» и Illusion Studios
• • •
 
11
СЕРИАЛЫ
1 711

Геральт впервые познал страх в тизере третьего сезона «Ведьмака»

Цири, Геральт и Йеннифер заблудились в мрачном лабиринте сценарных дебрей. Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер третьего сезона фэнтези «Ведьмак», после которого главный герой переживёт самую мощную в своей жизни мутацию и переродится из Генри Кавилла в Лиама Хемсворта. Аня Чалотра продолжит играть его возлюбленную чародейку, а Фрейя Аллан — цинтрийскую принцессу.

Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич и компания продолжат знакомить зрителей с альтернативной версией «Ведьмака» Сапковского уже очень скоро — тизер раскрыл даты выхода третьего сезона. Первая часть появится на цифровой платформе 29 июня, а вторая — 27 июля. Да, третий сезон выйдет в двух частях, так сейчас модно.

Постер с датами тоже подвезли:

Постеры сериала «Ведьмак»
Теги
ВидеоВедьмак
Комментарии (11)

Ещё на эту тему

13Генри Кавилл возвращается в третьем сезоне «Ведьмака» (постер) 17Шоураннер «Ведьмака» точно знает, как и на каком сезоне закончится сериал 9Шоураннер «Ведьмака» пообещала «героические проводы» Генри Кавилла в третьем сезоне

Тоже интересно

13Элли и её прошлое — вышел трейлер седьмого эпизода триллера «Одни из нас» 2Самый смертоносный охотник в комиксах «Чужой против Хищника» оказался не инопланетянином 17Испуганная, но всё равно милая: София Лиллис и другие персонажи фильма «Подземелья и драконы: Воровская честь» (фото) 42«Джон Уик 4» вставляет со страшной силой финальным трейлером 0YG Entertainment анонсировало релиз Blackpink The Game

Далее на КГ

4
КГ играет: Stranglehold
 4
Blizzard опубликовала системные требования Diablo IV для PC
 0
«Хроники империи Тиамун» — трейлер и дата выхода аниме о путешествии во времени ради исправления ошибок прошлого
 0
«Сладкая реинкарнация» — полноценный трейлер аниме про кондитера-попаданца
 1
«Удивительный человек» — анонс и авторы нового аниме старого и не очень известного у нас франчайза
 4
«Пять невест» — анонс и тизер нового аниме популярной романтики
 0
«Токийские мстители» — анонс и тизер третьего сезона аниме про банды и путешествия во времени
 2
Анонсирована новая Call of Duty
 1
Хоррор Dead Island 2 за три дня распродан тиражом свыше миллиона копий
 18
Страшное возмездие Дензела Вашингтона в первом трейлере экшена «Великий уравнитель 3»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Финский дед жестоко карает нацистов в трейлере без цензуры экшена «Сису»
 
Самый могущественный Мститель всех времён сразился с каждым злодеем Marvel и победил
 
Джоди Фостер ведёт морозное расследование в тизере четвёртого сезона «Настоящего детектива»
 
Кино Создатели «Венома 3» тоже фанатеют от «Теда Лассо» и переманивают звёзд сериала к себе
 
Каратель даст Росомахе почувствовать его собственные когти максимально брутальным способом
 
Аниме «Заботы принцессы вампиров–хикикомори» — новый трейлер и дата выхода аниме о проблемах вампирши-затворницы, которая отказывается пить кровь
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 564: «Братья Супер Марио в кино», «Три мушкетёра: Д’Артаньян», дизлайки киновселенной Marvel
 
1Ноль кадров в секунду – 470: Большой Вачовски
 
7ЕВА – 525: Сезон милых некромантов
 
0Телеовощи – 492: Две шашки и кокошник
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 563: Анонсы Star Wars Celebration, «Подземелья и драконы», «Шазам 2», «65»
 
1Ноль кадров в секунду – 469: Пенисы на снегу
 
4ЕВА – 524: (Не)заметный поворот
 
0Телеовощи – 491: Тяжёлый человек с тяжёлыми отношениями
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 562: Наш ответ IMAX, «Тетрис», «Крид 3», «Ампир V»
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru