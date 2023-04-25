Геральт впервые познал страх в тизере третьего сезона «Ведьмака»

Цири, Геральт и Йеннифер заблудились в мрачном лабиринте сценарных дебрей. Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер третьего сезона фэнтези «Ведьмак», после которого главный герой переживёт самую мощную в своей жизни мутацию и переродится из Генри Кавилла в Лиама Хемсворта. Аня Чалотра продолжит играть его возлюбленную чародейку, а Фрейя Аллан — цинтрийскую принцессу.

Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич и компания продолжат знакомить зрителей с альтернативной версией «Ведьмака» Сапковского уже очень скоро — тизер раскрыл даты выхода третьего сезона. Первая часть появится на цифровой платформе 29 июня, а вторая — 27 июля. Да, третий сезон выйдет в двух частях, так сейчас модно.

Постер с датами тоже подвезли: