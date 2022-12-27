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Шоураннер «Ведьмака» точно знает, как и на каком сезоне закончится сериал

Источник: Netflix

Отвечающая за экранную вселенную «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич продолжает раздавать интервью в связи с выходом на Netflix в равной степени оплёванного критиками и зрителями приквела «Ведьмак: Происхождение». Не забывает она рассказывать и о том, что у оригинального сериала всё отлично. Представьте себе, она даже знает, чем закончится её сериал.

В беседе с порталом Collider Хиссрич так и заявила, мол, она уже в курсе, чем завершит свой многосерийный опус.

Общей целью для меня и моих продюсеров на Netflix было всегда держать в уме концовку. Приступая к написанию сценария без представления о том, чем закончится сюжет, рискуешь потеряться. Поэтому да, я знаю, чем завершится сериал. Знаю, на каком сезоне он завершится и как, и это очень-очень здорово.

 
Лорен Шмидт Хиссрич, нащупала концовку «Ведьмака»

Меж тем некоторые зрители тоже определились, чем закончится для них этот сериал. Для кого-то он закончился на первом или втором сезонах, для других — совершенно точно подойдёт к концу на третьем, как только завершится сюжетная линия Геральта в исполнении отчалившего к берегам Warhammer Генри Кавилла.

Теги
Ведьмак
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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