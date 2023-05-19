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Безумные промо-постеры третьего сезона «Ведьмака»

Когда играл с дизайном и проиграл. Создаётся стойкое ощущение, что в процессе сборки третьего сезона «Ведьмака» его создатели совсем сорвались с цепи и ускакали в засеянное известно чем чисто поле, возвращаться откуда не планируют.

Ничем иным свежие промо-арты к темнейшему фэнтези не объяснишь. Ну разве что вот так, на стиле, честная компания провожает на все четыре стороны благополучно сбежавшего из этого балагана исполнителя главной роли Генри Кавилла.

Постеры сериала «Ведьмак» Постеры сериала «Ведьмак» Постеры сериала «Ведьмак» Постеры сериала «Ведьмак» Постеры сериала «Ведьмак» Постеры сериала «Ведьмак» Постеры сериала «Ведьмак» Постеры сериала «Ведьмак»

Проводы, к слову, стартуют 29 июня, когда на стриминговой платформе Netflix выйдет первая часть третьего сезона. Вторая появится через месяц — 27 июля.

Теги
ГалереяВедьмак
Комментарии (5)

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Источник фотографий: Depositphotos

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