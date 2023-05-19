Безумные промо-постеры третьего сезона «Ведьмака»

Когда играл с дизайном и проиграл. Создаётся стойкое ощущение, что в процессе сборки третьего сезона «Ведьмака» его создатели совсем сорвались с цепи и ускакали в засеянное известно чем чисто поле, возвращаться откуда не планируют.

Ничем иным свежие промо-арты к темнейшему фэнтези не объяснишь. Ну разве что вот так, на стиле, честная компания провожает на все четыре стороны благополучно сбежавшего из этого балагана исполнителя главной роли Генри Кавилла.

Проводы, к слову, стартуют 29 июня, когда на стриминговой платформе Netflix выйдет первая часть третьего сезона. Вторая появится через месяц — 27 июля.