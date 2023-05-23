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Геральт наблюдает за безобразием в третьем сезоне «Ведьмака» (кадр)

До его разительной перемены — ядрёной мутации в Лиама Хемсворта — предлагаем запомнить Геральта из Ривии таким. В сети появился свежий кадр из третьего сезона «Ведьмака», где титульного персонажа в последний раз сыграл приверженец канона Генри Кавилл. Дальнейшие приключения Геральта и компании с индийскими плясками обойдутся без него.

Первая часть продолжения оригинальной адаптации выходит на стриминговой платформе Netflix 29 июня, вторую покажут месяц спустя — 27 июля.

Кадры из сериала «Ведьмак»

Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич продолжает руководить сериалом и успела наобещать, что третий сезон будет куда ближе к литературному первоисточнику, чем два предыдущих. Хорошая шутка.

Теги
Ведьмак
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Источник фотографий: Depositphotos

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