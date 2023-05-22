Телеовощи. Выпуск 497: Голограмма никогда не откажет

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|03:39 —
|Трейлер очередного спин-оффа «Ходячих мертвецов»
|13:14 —
|Приквел «Сверхъестественного» закрыт после первого сезона
|16:32 —
|Ресторанная «Бригада» вернётся с третьим сезоном
|21:46 —
|«Агентство „Локвуд и компания“» закрылось на первом сезоне
|23:30 —
|Трейлер чёрной комедии «Основано на реальных событиях»
|26:48 —
|Тизер седьмого сезона «Правосудия»
|29:55 —
|«Спецагент Арчер» завершится четырнадцатым сезоном
|33:11 —
|Даты премьер «Локи» и «Эхо»
|43:49 —
|«Удивительная миссис Мейзел» — 5x07
|50:11 —
|«Единорог: Вечные воины» — 1x03
|55:08 —
|«Укрытие» — 1x03
|57:45 —
|«Тед Лассо» — 3x10
|01:19:32 —
|«Счастливчик Хэнк» — 1x05
|01:23:17 —
|«„Питер Пэн“ пошёл не так»
|01:33:05 —
|«Миссис Дэвис» — 1x03
|01:38:58 —
|«Графиня де Монсоро» — 1x15
|01:46:51 —
|«Горец» — 3x10
|01:53:58 —
|«Звездный путь: Следующее поколение» — 1x15
|02:05:13 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 5x05
|02:15:13 —
|«Футурама» — 7x05
|02:19:32 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 3x12 OVA
|02:23:36 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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