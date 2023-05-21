Новые сериалы недели: экшен-комедия с Арнольдом Шварценеггером, мультяшные гремлины и другие новинки

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События разворачиваются в 20-х годах прошлого века в Шанхае. Это история о юности мистера Винга — пожилого продавца из китайского магазинчика, у которого отец главного героя в первом фильме приобрёл могвая. Сэм Винг и его маленький пушистый приятель Гизмо вместе с уличной воровкой Эль отправятся в опасное путешествие, чтобы вернуть могвая его семье и отыскать легендарное сокровище. Главные враги героев — жадный до власти промышленник и его растущая армия злобных гремлинов.

Анимационный приквел по культовому франчайзу приобщит к истории об очаровательном пушистике и полчищах злобных гремлинов самых маленьких.