Новые сериалы недели: экшен-комедия с Арнольдом Шварценеггером, мультяшные гремлины и другие новинки

В ближайшее время стриминговые сервисы порадуют аудиторию своими новинками разной степени привлекательности. На потоковом сервисе Max стартует мультсериал «Гремлины: Тайны могвая ». Стриминговый сервис Apple TV+ презентует комедию «Платонические отношения» с Сетом Рогеном и Роуз Бирн. На стриминговом сервисе Netflix выйдет целиком первый сезон комедийного боевика «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером. А Disney+ покажет фэнтези «Американец китайского происхождения».
Вторник, 23 мая
мультфильм, семейный
В ролях Мин На Вэн, Зак Галлиган, Мэттью Рис, Айзек Ван, Джеймс Хонг
События разворачиваются в 20-х годах прошлого века в Шанхае. Это история о юности мистера Винга — пожилого продавца из китайского магазинчика, у которого отец главного героя в первом фильме приобрёл могвая. Сэм Винг и его маленький пушистый приятель Гизмо вместе с уличной воровкой Эль отправятся в опасное путешествие, чтобы вернуть могвая его семье и отыскать легендарное сокровище. Главные враги героев — жадный до власти промышленник и его растущая армия злобных гремлинов.
Анимационный приквел по культовому франчайзу приобщит к истории об очаровательном пушистике и полчищах злобных гремлинов самых маленьких.
Среда, 24 мая
боевик, комедия, фантастика
В ролях Мишель Йео, Ке Хюи Куан, Бен Вонг, Йо Янн Янн, Ын Чинь Хань, Стефани Сюй
Создатель Дестин Дэниел Креттон
Цзинь Вонг — обычный китайский школьник, родившийся в США. После знакомства с новым учеником по обмену главный герой оказывается втянут в противостояние древних китайских богов.
Трио из оскароносного «Всё везде и сразу» — Мишель Йео, Ке Хюи Куан и Стефани Сюй — перекочевало в многосерийное фэнтези на стриминговом сервисе Disney+. Сюжет сериала оригинальностью не блещет, зато это не очередной ремейк или спин-офф чего-нибудь. Уже плюс.
комедия, романтический
В ролях Роуз Бирн, Сет Роген, Люк Макфарлейн, Тре Хейл, Эндрю Лопес, Карла Галло
Создатель Франческа Дельбанко, Николас Столлер
Пара бывших лучших друзей, став взрослыми, пытаются понять, почему в своё время их пути разошлись.
Сет Роген и Роуз Бирн прикидываются лучшими друзьями в романтической комедии о воссоединении. Как к этим платоническим отношениям применима романтика, наверное, догадаться несложно. Ну а за комедийную составляющую отвечает юмор уровня Сета Рогена.
драма, боевик, триллер
В ролях Джей Ди Пардо, Эдвард Джеймс Олмос, Сара Болджер, Клэйтон Карденас, Ричард Кебрал, Майкл Ирби
Создатель Курт Саттер
Спин-офф «Сынов анархии» повествует о байкерском клубе «Майянцы», ведущем дела на границе Мексики и Калифорнии. Главный герой истории — Эзекиэль «Эз» Рейес, после отсидки вернувшийся домой. Парень вынужден приспосабливаться к своему новому статусу человека вне закона в родном городе, где у него когда-то были все шансы на исполнение заветной американской мечты.
Четверг, 25 мая
боевик
В ролях Арнольд Шварценеггер, Моника Барбаро, Адам Палли, Милан Картер, Гэбриел Луна, Джей Барушель
Отец и дочь втайне друг от друга работают на ЦРУ. Но тайна неминуемо вскрывается, а вместе с ней и неприятная истина: прожив столько лет во лжи, отец с дочерью почти не знают друг друга. А ведь впереди у них общая миссия по спасению мира.
Комедия о семейных шпионских делах при участии Арнольда Шварценеггера не может избежать сравнений с «Правдивой ложью». Правда, здесь мир спасают папа и дочь — спецагенты высочайшего класса. Но сериал вряд ли дотянет до уровня нежно любимой многими полнометражки от Джеймса Кэмерона.
Пятница, 26 мая
драма, боевик
В ролях Приянка Чопра, Ричард Мэдден, Стэнли Туччи, Эшли Каммингс, Мойра Келли, Роланд Мюллер
Создатель Дэвид Уэйл, Брайан О, Джош Аппелбаум
Первый сезон фантастического шпионского боевика завершится шестым эпизодом Secrets in Night Need Early Rains. В марте стриминговый сервис Amazon продлил сериал на второй сезон.
комедия
В ролях Рэйчел Броснахэн, Алекс Борштейн, Марин Хинкл, Тони Шалуб, Майкл Зеген, Бейли Де Янг
Создатель Эми Шерман-Палладино
Девятый эпизод станет заключительным для пятого сезона и сериала.
Воскресенье, 28 мая
драма, триллер
В ролях Мелани Лински, Кристина Риччи, Джульетт Льюис, Софи Тэтчер, Элла Пернелл, Стивен Крюгер
Создатель Эшли Лайл, Барт Никерсон
Второй сезон каннибальской драмы завершится девятой серией Storytelling. В конце прошлого года кабельный канал Showtime продлил сериал на третий сезон.
драма
В ролях Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Николас Браун, Мэттью Макфэдиен
Десятый эпизод With Open Eyes станет заключительным эпизодом для четвёртого сезона и сериала.
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