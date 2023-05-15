Телеовощи. Выпуск 496: Великий мотиватор

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|02:37 —
|Ли Пейс доминирует в тизере второго сезона «Основания»
|06:48 —
|«Йеллоустоун» завершится на пятом сезоне
|10:58 —
|Ззакадровые фото экранизации Fallout
|15:38 —
|Два Каратели тренируются для ребута «Сорвиголовы»
|19:56 —
|«Правдивая ложь» закрыта после первого сезона
|22:08 —
|«Уокер» продлён на четвёртый сезон
|27:54 —
|Трейлер сериала «Переполненная комната»
|33:50 —
|«Благие знамения» возвращаются этим летом
|37:07 —
|«Сантехники Белого дома» (White House Plumbers) — 1x01
|48:57 —
|«Укрытие» (Silo) — 1x01—02
|58:28 —
|«Единорог: Вечные воины» (Unicorn: Warriors Eternal) — 1x01—02
|01:09:01 —
|«Звёздные войны: Видения» — 2x01—05
|01:39:44 —
|«Удивительная миссис Мейзел» — 5x06
|01:47:42 —
|«Тед Лассо» — 3x09
|01:54:22 —
|«Счастливчик Хэнк» — 1x05
|01:57:47 —
|«Шоу пошло не так» — 2x05
|02:04:30 —
|«Горец» — 3x09
|02:08:21 —
|«Звездный путь: Следующее поколение» — 1x14
|02:17:31 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 5x04
|02:22:16 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 8x07
|02:32:07 —
|«Футурама» — 7x04
|02:35:50 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 3x11
|02:44:52 —
|«Графиня де Монсоро» — 1x14
|02:54:08 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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