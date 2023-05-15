Новые сериалы недели: «Плейлист волонтёра» с Иваном Янковским и «Балет» с Фёдором Бондарчуком

На зарубежных сериальных горизонтах ничего интересного не наблюдается, поэтому будем перебиваться отечественными проектами. В середине недели онлайн-кинотеатр Okko презентует драму «Плейлист волонтёра», а на цифровой платформе Wink стартует производственная драма «Балет».
Понедельник, 15 мая
драма
В ролях Питер Краузе, Анжела Бассетт, Конни Бриттон, Оливер Старк, Кеннет Чой, Аиша Хиндс
Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фэлчак, Тим Минеар
Шестой сезон завершится восемнадцатой серией Pay It Forward. В начале мая телеканал Fox успел продлить сериал на седьмой сезон.
драма
В ролях Карима Уэстбрук, Грета Онейогоу, Моне Мазур, Саманта Логан, Тэй Диггз, Коди Кристиан
Создатель Эйприл Блэр
Двадцатая серия Now That We’ve Found Love завершит пятый сезон сериала. В январе телеканал The CW продлил сериал на шестой сезон.
Вторник, 16 мая
боевик, детектив, драма
В ролях Роб Лоу, Лив Тайлер, Ронен Рубинштейн, Сьерра Макклейн, Джим Пэррак, Наташа Карам
Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фэлчак, Тим Минеар
Четвёртый сезон завершится восемнадцатой серией In Sickness and In Health. Телеканал Fox продлил сериал на пятый сезон.
Среда, 17 мая
боевик, комедия
В ролях Джинджер Гонзага, Омер Миллер, Эрика Хернандес, Аннабелла Дидион, Лукас Джей, Беверли Д'Анджело
Тринадцатый эпизод Waking Dreams станет заключительным для первого сезона и сериала. На днях телеканал CBS закрыл проект из-за низких рейтингов.
Четверг, 18 мая
драма
В ролях Иван Янковский, Шамиль Хаматов, Женя Громова, Артём Федотов, Дмитрий Чеботарев, Дарья Руденок
Штапич лишился семьи, поставил крест на карьере и уже в 25 лет по всем фронтам остался не у дел. Оказавшись в поисково-спасательном отряде, он получает шанс реализовать себя в новой профессиональной среде и приобрести не просто друзей, а единомышленников, по-настоящему горящих своим делом.
Работая в отряде, он мечтает избавиться от старых проблем, зависимостей и комплексов, но постепенно осознаёт, что подвигов для этого мало. Ему предстоит проделать огромную работу над собой.
Экзистенциальная драма о поисках себя и натуральная — о поисках пропавших людей. Сериал вдохновлён жизнью и поисковой деятельностью реального человека. От трейлера откровенной чернухой не разит, поэтому, возможно, сюжет нацелен рассказать нечто жизнеутверждающее.
драма
В ролях Алла Сигалова, Маруся Фомина, Игорь Гордин, Фёдор Бондарчук, Петр Райков, Ирина Апексимова
В прошлом советская прима-балерина, а ныне хореограф с мировым именем Рута Майерс возвращается в страну спустя почти 40 лет. Поставить оригинальный современный спектакль на сцене главного музыкального театра страны её пригласил новый директор. Рута вынуждена заново выстраивать отношения с друзьями и врагами, за прошедшее время ставшими ключевыми персонами в русском балете, но главное — с худруком театра Андреем Прониным и его семьёй. Когда-то они были парой, сейчас же старые чувства и обиды вспыхивают с новой силой. На кону большие деньги, амбиции, карьера — Рута пытается разобраться со своими сомнениями и держаться в стороне от интриг, но несмотря на все свои усилия, оказывается в эпицентре страстей, далёких от искусства.
Отечественная производственная драма о балете идёт проторённой дорожкой в духе «а давайте-ка покажем тутошнее грязное закулисье в максимально неприглядном виде». Скукота.
комедия, семейный
В ролях Джим Парсонс, Иэн Эрмитаж, Лэнс Барбер, Монтана Джордан, Реган Реворд, Зои Перри
Создатель Чак Лорри, Стивен Моларо
Шестой сезон комедии завершится двадцать вторым эпизодом. Седьмой сезон сериалу давно обеспечен — телеканал CBS продлил сериал на три сезона ещё весной 2021-го.
Пятница, 19 мая
драма, боевик, детектив, приключенческий, триллер
В ролях Шемар Мур, Стефани Сигман, Кенни Джонсон, Дэвид Лим, Патрик Ст. Эсприт, Лина Эско
Создатель Аарон Рахсаан Томас
Двадцать вторая серия Legacy станет заключительной для шестого сезона. На днях телеканал CBS продлил сериал на седьмой — финальный — сезон.
Воскресенье, 21 мая
драма, детектив, приключенческий, боевик, триллер
В ролях Куин Латифа, Крис Нот, Адам Голдберг, Смитти Чай, Лиза Лпира, Рене Ифра
Создатель Эндрю У. Марлоу, Терри Миллер
Восемнадцатый эпизод станет заключительным для третьего сезона сериала. Прошлой весной телеканал CBS продлил сериал сразу на два сезона.
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