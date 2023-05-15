Новые сериалы недели: «Плейлист волонтёра» с Иваном Янковским и «Балет» с Фёдором Бондарчуком

Премьера +

Okko

Штапич лишился семьи, поставил крест на карьере и уже в 25 лет по всем фронтам остался не у дел. Оказавшись в поисково-спасательном отряде, он получает шанс реализовать себя в новой профессиональной среде и приобрести не просто друзей, а единомышленников, по-настоящему горящих своим делом.

Работая в отряде, он мечтает избавиться от старых проблем, зависимостей и комплексов, но постепенно осознаёт, что подвигов для этого мало. Ему предстоит проделать огромную работу над собой.

Экзистенциальная драма о поисках себя и натуральная — о поисках пропавших людей. Сериал вдохновлён жизнью и поисковой деятельностью реального человека. От трейлера откровенной чернухой не разит, поэтому, возможно, сюжет нацелен рассказать нечто жизнеутверждающее.