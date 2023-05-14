Зрители и критики вынесли приговор «Королеве Клеопатре»

Образцовый в своей прогрессивности и репрезентативности сериал Джады Пинкетт-Смит собирался в документальной форме ознакомить зрителей с истинной историей чернокожей правительницы Египта. Речь, конечно же, о первом сезоне «Королевы Клеопатры». И ознакомил — премьера состоялась 10 мая на стриминговом сервисе Netflix.

Ну а неблагодарные зрители и критики в ответ охотно ознакомили создателей сериала со своим мнением в отношении «просветителей» и их детища. На различных онлайн-агрегаторах рецензий появились красноречивые оценки проекта.

Рейтинг на сайте IMDb:

На Rotten Tomatoes:

И на Metacritic:

Посмотревшие сериал высмеяли его уклон в мыльную драму и общую бесполезность в качестве документальной постановки, мол, образовательная и познавательная ценность у «Королевы Клеопатры» нулевая.